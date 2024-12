Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Atalanta-Real 1-1 e Bayer-Inter 0-0 | Squadre negli spogliatoi! LIVE

Doppio impegno per le italiane in: l’ospita il, mentre l’fa visita alLeverkusenDopo il monday night di ieri sera in Serie A tra Monza e Udinese, due italiane scendono in campo per la sesta giornata del nuovo format della: l’e l’.Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itI bergamaschi, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo importante appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria conquistata contro il Milan nell’ultimo turno e guida la classifica della Serie A con due punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. In Europa, occupano il quinto posto con undici punti conquistati in cinque partite, in piena lotta per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Di contro, gli spagnoli dell’allenatore Carlo Ancelotti, non vivono un grande momento in, solo sei punti conquistati e sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Milan di Paulo Fonseca e ilrpool di Arne Slot.