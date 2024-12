Ilfoglio.it - "Dioniso" di Walter Otto è un libro utilissimo per la critica del presente

Non si creda che “” di(Adelphi), pubblicato nel lontano 1933, parli di religioni estinte. Anch’io l’ho aperto con sospetto, temevo contenesse erudizione polverosa. E invece l’ho scopertoper ladel. Ad esempio mostra la sterilità dell’arte concettuale, di Maurizio Cattelan e Michelangelo Pistoletto: “Da un concetto non nasce nessuna vita”. Ad esempio rivela la “Traditionis custodes”, l’attacco di Papa Bergoglio alla messa in latino, come un gesto di cancellazione culturale non diverso dall’abbattimento di statue nelle piazze: “Il culto rientra nelle creazioni monumentali dello spirito umano”. Ma come potevaconoscere così bene il nostro tempo? Lo storico tedesco delle religioni non era un profeta, non ha previsto il futuro, ha compreso l’eterno:, l’oggetto del suo studio, non è morto come sembra e anzi il dionisiaco è parecchio vivo.