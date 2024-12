Tpi.it - Difende su TikTok l’autore di un femminicidio: psicologa radiata dall’Ordine

Leggi su Tpi.it

LaManuela Bargnesi, 43 anni, è statadegli psicologi per essersi espressa, in un video su, in difesa di Giovanni Padovani, il 28enne condannato in appello all’ergastolo per ildell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni.Bargnesi è stataal termine di un procedimento disciplinare avviato dopo un esposto all’Ordine presentato da Stefania Matteuzzi, sorella della vittima.La sera del del 23 agosto 2022, a Bologna, Padovani uccise l’ex fidanzata colpendola con martellate in testa, calci e pugni. Bargnesi, che aveva incontrato in carcere l’assassino, nel video in questione diceva di voler raccontare ai suoi follower “come sono andati realmente i fatti”, parlando di “una relazione tossica” tra i due e di “una storia inedita che sicuramente non sentirete sui giornali”.