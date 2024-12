Lanazione.it - Diabete, ipertensione, ictus, i corsi “Idea” dell’Asl per migliorare la gestione delle patologie croniche

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 dicembre 2024 – L’Asl Toscana sud est anche per quest’anno ha promosso e organizzato i(Incontri di educazione all'auto) per offrire alle persone e alle famiglie nuove informazioni e strategie di carattere pratico per gestire al meglio alcunecome il, l’arteriosa, l’, lo scompenso cardiaco e malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ad assumere un ruolo centrale in questiè l’infermiere di famiglia e di comunità che promuove anche l’educazione e l’informazione. L’obiettivo: favorire nuove conoscenze per laal proprio domicilio con l’obiettivo dila qualità di vita della persona assistita e dei familiari o caregiver. Gli incontri mirano ad aumentare la fiducia nelle persone per mantenere la propria autonomia e la capacità di riconoscere i rischi legati alla malattia cronica e di gestirla in modo consapevole e informato.