It.insideover.com - David Perdue, l’ambasciatore in Cina scelto da Trump è una “colomba” che vuol fare affari

Leggi su It.insideover.com

La nomina diad ambasciatore degli Stati Uniti insegna una svolta significativa nella politica estera americana sotto la leadership di Donald. L’ex senatore della Georgia, noto per la sua lunga carriera nel mondo imprenditoriale, assume uno dei ruoli diplomatici più delicati in un momento cruciale per le relazioni tra Washington .indaè una “” cheInsideOver.