Ilpiacenza.it - Dare valore alla propria unicità: come la medicina estetica e la chirurgia plastica aprono nuove frontiere per la bellezza

Leggi su Ilpiacenza.it

Viviamo in una società dove l’immagine gioca un ruolo cruciale: il nostro aspetto infatti non è solamente il nostro miglior biglietto da visita, ma è anche un vero e proprio specchio del nostro benessere interiore. Allora, prendersi cura del proprio aspetto esteriore non è un mero vezzo.