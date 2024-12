Napolitoday.it - Dal gioco all'Università, così a Napoli si insegna l'importanza delle energie rinnovabili

Leggi su Napolitoday.it

Dal progetto destinato alle scuole che, attraverso ilil rispetto per l’ambiente, fino alla sinergia con docenti ed esperti dell’degli Studi diFederico II per formare i professionisti del settore ambientale del futuro. Dopo aver lanciato “Play to save the Earth”.