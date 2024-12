Crolla produzione automotive in Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.25 Nel mese di ottobre l'indice dellainè scesa del 32,4% accentuando la flessione dopo l'ottavo calo consecutivo. Ladi auto è stata di 16mila unità in un mese, con un calo del 67,8% sull'ottobre del 2023. Lo afferma il direttore generale dell'Anfia Giammarco Giorda. Anche l'indice delladi parti e accessori per autoveicoli e motori è in forte contrazione. Nel mese di ottobre si è registrato un 28,9%,un dato che aggrava il dato già registrato a settembre.