2anews.it - Controlli per le strade di Portici, sequestri e denunce

Leggi su 2anews.it

Nell’ambito deidei militari della Guardia di Finanza della compagnia di, sei persone sono state denunciate per contrabbando di sigarette. Seicento persone e 400 veicoli controllati, con 50 verbali per violazioni del codice della strada,e segnalazioni al prefetto in materia di sostanze stupefacenti, contrabbando e sicurezza prodotti. E’ il bilancio di .