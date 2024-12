Primacampania.it - Controlli delle Fiamme Gialle a Portici, denunce e sequestri

, Napoli – Seicento persone e 400 veicoli controllati, con 50 verbali per violazioni del codice della strada,e segnalazioni al prefetto in materia di sostanze stupefacenti, contrabbando e sicurezza prodotti. E’ il bilancio di una serie dieconomici effettuati dalla Guardia di Finanza nel comune di, in provincia di Napoli. I servizi dei militari della Compagnia die del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, che si sono avvalsi anche di unità cinofile, hanno interessato le arterie cittadine più importanti e le zone della movida porticese (corso Umberto I, corso Garibaldi, piazza San Ciro, via Università, piazza Gravina, viale Leonardo da Vinci, piazza San Pasquale, via Marittima e l’ingresso autostradale), per contrastare la vendita illegale di sigarette e il consumo di sostanze stupefacenti, salvaguardare la sicurezza dei prodotti e vigilare sull’osservanza al codice della strada.