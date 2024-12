Torinotoday.it - Controlli a tappeto in un palazzo di Torino San Donato: scoperti furti di elettricità e di gas

Leggi su Torinotoday.it

Lo scorso giovedì 5 dicembre 2024 la polizia di Stato, in collaborazione con la polizia locale e con i tecnici del Comune di, di Ireti, di Italgas e dell’Asl, ha effettuato un controllo neldi corso Umbria 23, la cui problematicità era stata segnalata in sede di tavolo per.