Contini | I ragazzi ci mettono il cuore

Il prossimo avversario sul cammino dell’Ascoli sarà il Legnago Salus che nell’ultimo turno ha compiuto una vera e propria impresa, andando a vincere in casa della capolista Pescara. Nonostante l’ultimo posto in classifica i veneti ora si preparano a ricevere il Picchio per provare a trovare un altro prezioso successo in ottica salvezza. "Questa vittoria è figlia della voglia messa in campo dai– commenta l’allenatore Matteo-. Ci hanno messo ilandando a vincere tutti i duelli e facendo proprie le seconde palle. Magari il Pescara non era nella sua miglior giornata. Noi siamo stati bravi a soffrire quando c’era da soffrire. I complimenti vanno alla squadra che dopo tante delusioni si è potuta prendere una bella soddisfazione. In campo abbiamo sbagliato veramente poco. O quando qualcuno sbagliava c’era altri compagni subito pronti a rimediare.