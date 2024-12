Agi.it - Conte avvisa Grillo: "Se vai in tribunale, perdi e paghi"

AGI -: se vai in. Io faccio il politico e non l'avvocato, puntualizza, e di questo profilo se ne occuperà un team di avvocati. A riassumerla - dopo l'esito del voto bis sullo Statuto - la posizione del presidente M5s sembra proprio questa. Una sostanziale 'diffida', tanto per restare in ambito legale, a chi, ormai ex Garante, al netto di eventuali e ulteriori percorsi di legge, ritiene di potersi ancora appellare ai giudici. Il nuovo verdetto della base, "non solo politico ma giuridico", è inesorabile e ha estromessodalla guida del Movimento. E questo nonostante ci sia chi, come Danilo Toninelli, ritenga che il comico sceso in politica vincerà su tutti i fronti. A Campo Marzio si continua a respirare aria di tranquillità: "Dopo ben due voti ripetuti, e l'ultimo con la partecipazione di oltre l'80 per cento degli iscritti, non della maggioranza assoluta, non c'è di chendere", dice chi segue da vicino la questione, compresi eventuali ricorsi alle carte bollate.