Condò | Inter oggi un test a Leverkusen Una delle favorite!

Paoloha trattato unapartite più spettacolari della sesta giornata di Champions League, che vedrà protagoniste Bayer. Il suovento su Sky Sport.SFIDA – Paolomette di fronte le due squadre che si affronteranno questa sera in Germania: «L’è considerata in tutta Europa unaper il titolo. Quella diè una partita che diventa un, perchè il Bayer è unagrandi d’Europa. I conti si fanno alla fine, non adesso. Ci sono una serie di squadre come Liverpool, Bayere Barcellona che stanno filando bene. Xabi Alonso è considerato da tutti il prossimo grandissimo allenatore, in molti lo immaginano successo di Ancelotti. Inzaghi invece nella criticanazionale sta acquisendo posizioni a grandissima velocità perché l’gioca bene».