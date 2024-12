Iltempo.it - Concordato preventivo biennale, l'apertura si è rivelata meno efficace di quanto preventivato

Leggi su Iltempo.it

La ridei termini delfino al 12 dicembre si èdel previsto, con risultati economici inferiori alle stime del governo. Il limite imposto ai contribuenti che avevano già presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre ha ridotto le adesioni. Problemi emergono anche sul fronte Imu, dove ritardi nell'aggiornamento delle aliquote da parte dei comuni rischiano di penalizzare i contribuenti. La legge di bilancio 2025 presenta aspetti positivi, come il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote Irpef, ma le risorse limitate non permettono interventi significativi per rilanciare l'economia. Inoltre, le numerose PEC inviate dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, spesso percepite come minacce, evidenziano la precarietà delle piccole partite Iva, già colpite da difficoltà economiche e occupazionali.