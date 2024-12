Ilrestodelcarlino.it - Con una schedina da 3 euro ne porta a casa 32mila

La fortuna bacialecchio. L’estrazione del SuperEnalotto di venerdì scorso ha infatti sorteggiato una giocata effettuata nella ricevitoria tabaccheria numero 2 Ying Xin di via XX Settembre nel pieno centro della cittadina sul Reno. Il fortunato vincitore, un giovane pensionato residente in loco, del quale non è nota l’identità, giocatore saltuario, la sera di venerdì è entrato nel locale e chiesto di giocare un 10eLotto da trecon estrazione casuale dei numeri. L’estrazione della sera stessa ha visto uscire cinque dei sei numeri scelti dal sistema che gli ha assegnato una vincita che vale363. "Non è un giocatore abituale, credo abiti alecchio e sabato mattina è tornato per dirmi che aveva vinto, che era contento. E poi ha fatto una nuova giocata, questa volta da sei, sempre con la modalità casuale", racconta la giovane Silvia da un anno e mezzo dietro il bancone di questa tabaccheria ricevitoria storica, nella quale già in passato si erano registrate vincite imnti, e certamente di maggiore entità di questa vincita, che fa comunque parlare i tanti frequentatori abituali dell’esercizio dove c’è anche la rivendita dei tabacchi e il punto ritiro e spedizione di pacchi.