Chietitoday.it - Cinque nuovi agenti e 170 incidenti rilevati in un anno: il 2024 della polizia locale di Lanciano

Leggi su Chietitoday.it

Per il secondoè stato acceso l'albero di Natale nel quartiere San Giuseppe, dove ha sede la. Per i vigili urbani frentani è stata un'occasione di condivisione con i residenti e per rafforzare lo spirito di corpo.Sono stati i bambini del quartiere ad accendere.