Cina: spera che UE affronti legittime preoccupazioni di imprese cinesi

Pechino, 10 dic – (Xinhua) – Lache l’UE fornisca un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio per leche vogliono investire e fare affari in Europa, ha dichiarato oggi una portavoce del ministero degli Esteri. La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda su un rapporto pubblicato ieri dalla Camera di commercio cinese nell’UE, secondo cui l'”incertezza” e’ diventata un fattore determinante per leche operano nell’Unione Europea. “Il rapporto riflette le notevolidelleverso l’UE per il continuo deterioramento del suo ambiente imprenditoriale”, ha dichiarato Mao. I dati del sondaggio mostrano che il 68% degli intervistati ritiene che tale ambiente sia peggiorato nell’ultimo anno, con oltre la meta’ che sostiene che il mercato dell’UE non e’ piu’ “equo e aperto”, mentre il 78% degli intervistati identifica l'”incertezza” come una caratteristica chiave delle loro attivita’.