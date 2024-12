Romadailynews.it - Cina: LEGO migliora marchio, innovazione per sfruttare potenziale di mercato a lungo termine

Pechino, 10 dic – (Xinhua) – Il colosso mondiale di giocattoliGroup ha dichiarato che continuera’ a investire nele nell’sulcinese, per soddisfare le richieste diversificate dei consumatori in un panorama di vendita al dettaglio in continua evoluzione. “Group e’ impegnato in uno sviluppo ain, poiche’ ildelqui e’ enorme”, ha dichiarato Paul Huang, vice presidente senior del gruppo e direttore generale diChina, in una recente intervista a Xinhua. Lae’ un importantestrategico di crescita perGroup. Dal suo ingresso nelcinese nel 1983, il gruppo ha aperto finora oltre 400 negozi in piu’ di 120 citta’ del Paese ad oggi. Pur rilevando alcune sfide che la macroeconomia generale ha dovuto affrontare negli ultimi anni, Huang ha dichiarato che il gruppo e’ piu’ concentrato sul futuro e ha aumentato gli investimenti in vari settori per offrire esperienze piu’ gioiose ai bambini in