Cina: la maestosita' del monte innevato Yulong in pieno inverno

Lijiang, 10 dic – (Xinhua) – Il, citta’ di Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, e’ rinomato per le sue ricche risorse turistiche naturali e per i suoi paesaggi mozzafiato. In, i suoi paesaggi pittoreschi attirano folle di visitatori desiderosi di ammirare gli splendidi panorami. Agenzia Xinhua