Ciclocross, al Mugello Circuit il Campionato Europeo 2027

Firenze, 10 dicembre 2024 - Dopo aver presentato la richiesta qualche mese fa, è arrivata l’attesa notizia per gli organizzatori della Virtus Settimo Miglio di Settimello di Calenzano la società presieduta da Paolo Traversi. L’UEC (Unione Europea di Ciclismo) ha infatti accettato la richiesta assegnando alla società calenzanese, ildiper la stagioneche gli organizzatori intendono allestire presso l’impianto del “” a Scarperia che ha già ospitato, in una specie di prova generale, le gare internazionali ciclocampestri denominate “Trofeo Città di Firenze” nel novembre 2023 e quest’anno. “Una bella soddisfazione, abbiamo tre anni per preparare l’evento – afferma il presidente Traversi – per il quale intendiamo coinvolgere la Regione Toscana la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze e quello di Scarperia San Piero a Sieve.