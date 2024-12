Fanpage.it - Chiama la figlia come un personaggio di Batman all’insaputa della moglie: il momento della rivelazione diventa virale

Leggi su Fanpage.it

La donna non aveva la minima idea che il nome suggerito dal marito per la bimba in arrivo fosse in realtà quello di undei fumetti. Dopo la nascitapiccola, però, l'episodio di una serie TV ha finalmente svelato la verità: "Me lo ha tenuto nascosto per dieci mesi".