Wired.it - Chi è Unabomber: il suo Manifesto tra le letture di Luigi Mangione

Leggi su Wired.it

Genio della matematica, professore a Berkley, poi uscito dalla società per vivere in una capanna. Ritratto del killer che l'America ha inseguito per 18 anni, il cui nome è tornato alla ribalta perchè tra ledi