Ilgiornaleditalia.it - Chi è Luigi Mangione, il killer di Brian Thompson: studente modello e "genio", ricco di famiglia, definisce Unabomber "lungimirante"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Avrebbe agito per "vendicare un parente trattato in modo pessimo dalla UnitedHealthcare"., 26 anni, è ildi, Ceo della compagnia assicurativa UnitedHealtchare. L'uomo è stato trovato grazie alla segnalazione di un cliente di un McDonald's in Penssylvania c