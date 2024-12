Digital-news.it - Champions 2024/25 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 6a Giornata, Palinsesto e Telecronisti

UEFALEAGUE/2025SESTADELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CONGOLStudi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLINinsieme al top team di ospiti tra cui, martedì, ZVONIMIR BOBAN, ESTEBAN CAMBIASSO e, mercoledì, ALESSANDRO COSTACURTA e PAOLO DI CANIOMartedì alle 21 BAYER LEVERKUSEN-INTER e ATALANTA-REAL MADRIDMercoledì alle 21 BENFICA-BOLOGNA e MILAN-STELLA ROSSAJUVENTUS- MANCHESTER CITY INSU PRIME VIDEO:mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky GlassTV8NIGHTLeo Di Bello e Sarah Castellana