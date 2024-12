Quotidiano.net - Ceo ucciso, sospetto killer incriminato per omicidio a NY

Luigi Mangione, il 26enne sospettato di averl'amministratore delegato di United Healthcare Brian Thomston, è statoieri a New York perdi secondo grado: lo riporta la Cnn. Oltre al reato di, Mangione è statoper quattro reati: tre per possesso di un'arma da fuoco e uno per possesso di un documento falso, aggiunge l'emittente, che cita documenti giudiziari online.