Puntomagazine.it - Centro storico: perseguita e minaccia l’ex compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi su Puntomagazine.it

un 25enne a Napoli per maltrattamenti, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficialeNella giornata di ieri, ladiha tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale un 25enne del Benin; lo stesso è, altresì, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, presso l’abitazione di una donna che aveva segnalato checompagno si era presentato fuorisua abitazione, come già accaduto in precedenti occasioni, ma stavolta era armato di coltello.Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno sorpreso il soggetto in questione che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non èbloccato con il supporto dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.