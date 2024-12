Frosinonetoday.it - Ceccano, furto nella notte in un noto bar. Rubate sigarette, gratta e vinci e soldi

Leggi su Frosinonetoday.it

Ancora unin proa di Frosinone in un'attività commerciale. Questaverso ore 01.30 i carabinieri sono intervenuti a, Via Badia, non lontano dall'abitazione dove qualche settimana fa perse la vita un uomo che è rimasto schiacciato da un muretto mentre stava effettuando dei.