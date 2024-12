Thesocialpost.it - Cassino, operaio travolto e ucciso mentre lavora in autostrada

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora una tragedia sulle strade in Italia: unche stava effettuando dei lavori in manutenzione è statoda un tir lungo la corsia sud della A1 nei pressi di. Leggi anche: Esplosione a Calenzano: trovati altri due corpi, sale a 4 il numero delle vittimeSul posto gli agenti della sottosezione della polizia stradale dioltre che il personale Ares 118 e i vigili del fuoco. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, cheva per una ditta campana, sarebbe deceduto sul colpo.Inutili i tentativi di soccorrere l’uomo, con i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A causa dell’incidente, nella zona si stanno verificando lunghe code, con il traffico intenso e attese snervanti.L'articoloinproviene da The Social Post.