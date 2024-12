Tg24.sky.it - Cassino, incidente mortale in A1: autoarticolato investe operaio

Unmanutentore di 39 anni è morto sull'autostrada A1, travolto e ucciso da un tir, nei pressi di. L'uomo era residente in Campania ed è stato colpito questa mattina da unDaf dell'impresa di trasporti Af Logistics, mentre era impegnato in alcuni lavori lungo il tratto ciociaro di Autostrada del Sole. L'è accaduto intorno alle 10, nel tratto che conduce a Sud, poco prima del casello di. La vittima era dipendente di una ditta della provincia di Caserta che si stava occupando del rifacimento della segnaletica su quel tratto di autostrada. La dinamica al vaglioAncora incerte le cause dell'. Il mezzo pesante era guidato da un autotrasportatore della provincia di Torino che nel passare a ridosso del cantiere è venuto a contatto con il manutentore.