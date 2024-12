Monzatoday.it - Casetta di Babbo Natale e spettacoli di magia in piazza a Usmate Velate

Leggi su Monzatoday.it

Domenica 15 dicembre, dalle 14 alle 17.30, ladi Villa Scaccabarozzi si animerà con l’iniziativa “Anteprima di”. Sarà un pomeriggio magico, pensato per tutta la famiglia, con tante attività per i più piccoli. Ladiaccoglierà i bambini per consegnare le loro.