Baritoday.it - Casa di Babbo Natale a Valenzano

Leggi su Baritoday.it

è arrivato a. nel centro storico! Lo scorso sabato è stata infatti inaugurata ladiallestita ed animata dall'associazione culturale The Glorious Heads in piazza Padreterno n. 17. La banda della Città di Noci ha camminato per le strade del paese per.