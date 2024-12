Arezzonotizie.it - Casa crollata a Pieve a Ranco. Il Comune di Arezzo provvederà alla demolizione

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre crollò parzialmente un'abitazione lungo la vecchia via Senese Aretina che collegaa Monterchi. Si rese così necessario chiudere il traffico sotto la quattro corsie E78 in località. Laversava in condizioni fatiscenti e i calcinacci.