Carlos Santana sbarca in Italia | il 2 luglio 2025 live a Mantova

Roma, 10 dic. (askanews) –, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, arriva innell’estateper un unico imperdibile appuntamento mercoledì 2in Piazza Sordello a. Vincitore del Grammy e membro della Rock and Roll Hall of Fame,, ha annunciato che neltornerà in tour per nuove date dell’Oneness Tour.eseguirà canzoni ad alta energia e piene di passione tratte dai suoi cinquant’anni di carriera, tra cui le preferite dai fan, da Abraxas a Woodstock a Supernatural e oltre. A partire dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a MyNation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente sunation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.