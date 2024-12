Inter-news.it - Calhanoglu: «Vincere per arrivare tra le prime 8. Daremo tutto!»

L’Inter sarà ospite del Bayer Leverkusen in Germania domani sera in occasione della sesta gara di UEFA Champions League. Hakansu Inter TV torna al suo passato. PASSATO E PRESENTE – Un passato da giocatore del Bayer Leverkusen, poi finito al Milan sette anni fa. Hakanè stato protagonista assoluto in Germania con la maglia dei rivali dell’Inter di domani. Il centrocampista ora ha un grande obiettivo con il club nerazzurro e lo spiega nell’intervento della vigilia: «Dopo sette anni sono tornato qua per la prima volta. Sono contento e felice di trovare i miei ex compagni, abbiamo lavorato insieme. Mi mancavano, non vedo l’ora di vederli e essere qua allo stadio è molto bello. Ci sono tante emozioni, ma non vedo l’ora di giocare domani., il loro tifo inciderà? Non so se sarà un fattore la tifoseria, ci sono momenti e bei ricordi che ho avuto qua con il Bayer Leverkusen.