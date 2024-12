Quotidiano.net - Calenzano: oggi sciopero e assemblea a raffineria Eni Livorno

A seguito della tragica esplosione di ieri nel deposito Eni di, è stato proclamatounodi due ore cone presidio davanti allaEni di, da Fim Fiom Uilm die il Coordinamento Rsu delle ditte dell'indotto Eni. Almeno 500 lavoratori da stamani alle 8.30 si sono riuniti indavanti ai cancelli dellaEni. "Lo sgomento - dicono i sindacati - è per quei lavoratori e per le loro famiglie, questa è una guerra silenziosa che sembra non finire mai e suscita interesse sempre solo dopo tragedie come questa. La rabbia perché non si può morire lavorando".