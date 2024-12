Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Napoli. Trauma distorsivo al ginocchio per Kvaratskhelia

Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale per il georgiano- Dopo la sconfitta contro la Lazio, riflettori puntati sull'infermeria in casa. Il club azzurro ha reso noto che durante il match di domenica scorsa al Maradona "in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvar