Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Champions. Yildiz "Juve-ManCity grande sfida, un onore giocarla"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Siamo unasquadra, giocheremo con entusiasmo e voglia di dare tutto", dice l'attaccante bianconero TORINO - "Sarà unapartita, non vediamo l'ora di giocare sfide di questo genere, scenderemo in campo conentusiasmo. Per quanto mi riguarda farò del mio meglio per aiutare la squa