Calcio | Champions Benfica Lage Ho studiato il Bolognasarà difficile

Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Champions. Benfica, Lage "Ho studiato il Bologna,sarà difficile"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Al di là dei risultati i rossoblù hanno sempre fatto ottime prestazioni", dice il tecnico dei portoghesi LISBONA (PORTOGALLO) - Un punto per il Bologna, 9 in 5 partite per il. Classifica alla mano il match di domani in casa dei portoghesi lascia poche speranze ai rossoblù di mister Vincenzo