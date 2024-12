Lapresse.it - Caffo condannato, cosa ha detto l’ex compagna dopo la sentenza

Leggi su Lapresse.it

di Leonardocommenta ladi condanna a quattro anni nei confronti del filosofo, a processo con l’accusa di maltrattamenti e lesioni.“Questaconferma una verità che per quasi due anni ho cercato di far emergere, affrontando innumerevoli difficoltà, sia sul piano personale, legale che mediatico. Queste difficoltà non sono un caso isolato, chiunque denunci una situazione simile si scontra con un sistema che troppo spesso manca di strumenti adeguati per supportare le vittime. Questatuttavia è solo la superficie di un problema più ampio e radicato. Le vittime di violenza continuano a pagare il prezzo di una profonda carenza nell’educazione sentimentale e di una cultura ancora permeata di pregiudizi. È fondamentale che questa vicenda serva da spunto per riflettere su quanto ci sia ancora da fare per prevenire e contrastare realmente le violenze”, ha dichiarato la donna, raggiunta al telefonoladel tribunale di Milano.