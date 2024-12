Quicomo.it - Bus gratis a Como per Natale: il giro intorno al centro storico non si paga

Leggi su Quicomo.it

Dal mese di dicembre fino al 6 gennaio 2025, sarà attivo nei week end un servizio gratuito di navette, organizzato in collaborazione con ASF Autolinee, per agevolare gli spostamenti verso ile migliorare la qualità dell’esperienza per cittadini e turisti.Questa decisione del.