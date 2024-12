Leccotoday.it - Brutta caduta in bici, 29enne soccorso d'urgenza

Leggi su Leccotoday.it

ina Monte Marenzo. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, in via Alessandro Manzoni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolto un giovane di 29 anni rimasto ferito in modo serio.Non appena scattato.