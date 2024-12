Liberoquotidiano.it - "Brogli nel voto, tutti i legali riuniti": colpo di scena nella sceneggiata grillina, cosa può accadere ora

Beppe Grillo non ha ancora metabolizzato la batosta delonline che de facto l'ha estromesso dal Movimento Cinque Stelle. Con una percentuale che supera l'80 per cento, il garante è stato messo alla porta dagli iscritti. Una percentuale che supera quella della prima votazione dove ilanti-Beppe si era attestato oltre il 60 per cento. In questa seconda tornata hanno poi partecipato più iscritti e dunque la sconfitta si è fatta roboante. E a quanto pare, secondo quanto riporta un retrodi Repubblica,questi numeri avrebbero convinto l'Elevato, ormai in caduta libera, che possa esserci puzza di. Un'ipotesi che a quanto pare si sta facendo strada siatesta di Beppe che nei fedelissimi che lo hanno appoggiato in questa sfida contro Giuseppi. E Alessandro Villarosa in un post sui social evidenzia che la piattaforma utilizzata da Conte non garantisce "metodi di certificazione dell'identità dell'utente, come spid e cie".