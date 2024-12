.com - Bove, Spalletti: “Lui nel mirino della Nazionale, spero torni in campo”

(Adnkronos) – Laaspetta Edoardo. Luciano, ct degli azzurri, ha parlato del centrocampistaFiorentina, vittima di un malore indurante il match contro l’Inter, “Io non l’ho sentito. Ci hanno parlato l’allenatore e dirigenti dell’Under 21. Lo andrò a trovare, era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Il suo futuro? Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nelprima squadra. Per cuicompleti questo suo percorso e di vederlo allenare”. Il giocatore si è sottoposto oggi all’operazione, perfettamente riuscita, per l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo.