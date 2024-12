.com - Bove, impiantato un defibrillatore sottocutaneo: operazione riuscita

(Adnkronos) – A Edoardoè stato installato oggi ilamovibile nell’ospedale di Careggi dove è ricoverato dal primo dicembre scorso. La conferma viene da ambienti vicini al calciatore, in attesa dell’ufficialità della struttura medica e di quella della Fiorentina, attesa per oggi. L’intervento, di routine in casi come quello che ha colpito il 22enne viola nel corso di Fiorentina-Inter, è perfettamente riuscito. “Io non l’ho sentito. Ci hanno parlato l’allenatore e dirigenti dell’Under 21. Lo andrò a trovare, era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Il suo futuro? Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nel mirino della prima squadra della Nazionale.