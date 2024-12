Quotidiano.net - Borsa: Milano piatta con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

Leggi su Quotidiano.net

I mercati azionari del Vecchio continente restano attorno alla paritàla partenza incerta di: lamigliore è di qualche frazione quella di Francoforte che sale dello 0,2%, cone Amsterdam piatte. In calo dello 0,1% Madrid, dello 0,6% Londra e dello 0,7% Parigi. Gli operatori sono chiaramente in attesa dei dati sull'inflazione americana di domani e delle decisioni sui tassi della Bce di giovedì. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si conferma calmo sui 108 punti base, con l'euro debole (-0,2%) a quota 1,052 contro il dollaro. Nel settore delle materie prime, il gas è in rialzo dell'1% a 45,3 euro al Megawattora, con il petrolio piatto sui 68,4 dollari al barile. In questo clima, in Piazza Affari tra i titoli principali il più acquistato è Amplifon che sale di due punti percentuali, con Prysmian e Iveco positivi dell'1,2%.