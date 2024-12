Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta, Milano tiene con Mps e Prysmian

Piazza Affari si manappena sopra la parità in una giornata fiacca per le Borse europee, con i listini del Vecchio Continente in attesa dei dati sull'inflazione americana, domani, e delle decisioni sui tassi della Bce, giovedì.e Francoforte avanzano dello 0,1% a fronte del calo dello 0,5% di Londra e Parigi, mentre a New York i future su Nasdaq e S&P 500 sono in leggero rialzo. Gli investitori aspettano indicazioni più puntali sulle misure di stimolo in Cina dalla conferenza economica che inizierà domani a Pechino e attendono supporto dai dati sull'inflazione americana rispetto alle previsioni di un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed. A Piazza Affari il risiko bancario porta in vetta Mps (+1,3%), sosgli acquisti su Anima (+0,8%) e aiuta Unicredit (+0,6%) a recuperare terreno su Banco Bpm (+0,3%).