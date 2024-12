Sport.quotidiano.net - Bonura alza l’asticella: "Sangio non fermiamoci"

Era difficile poter pensare di tornare da Livorno con l’amaro in bocca per un pareggio che, alla vigilia, tutti avrebbero firmato ma allavannese è capitato anche questo. Quattro limpide palle gol mal finalizzate davanti al sempre attento Cardelli, alla fine poi come spesso può accadere per poco non ci scappava la beffa con due occasioni che non hanno trovato la deviazione decisiva in porta per questione di centimetri. Ma la reazione di carattere che Marcoaveva chiesto dopo la partita di domenica con il Seravezza c’è stata, è questa l’unica nota positiva di una giornata che il tecnico azzurro ha inquadrato così nel dopo partita: "Sono contento di come la squadra si sia espressa caratterialmente nei confronti di un avversario il cui valore e la cui classifica parlano da soli, di contro però sono arrabbiato per non aver finalizzato quattro limpide palle gol che potevano dare ben altro lustro alla giornata e alla nostra classifica.