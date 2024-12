Biden “La nuova amministrazione erediterà un’economia forte”

Leggi su Ildenaro.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il mese scorso ho parlato a Washington delle azioni cruciali che abbiamo intrapreso per salvare l’economia dal danno devastante causato dal modo in cui, a mio avviso, è stata gestita la pandemia”. A dirlo è il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, durante una conferenza alla Brookings Institution di Washington DC. In questa occasione è stato fatto il punto sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti nel corso di questi ultimi quattro anni con l’-Harris.“Siamo tornati alla piena occupazione, abbiamo ridotto l’inflazione, abbiamo gestito un atterraggio morbido che la maggior parte delle persone pensava non fosse molto simile a quello che sarebbe accaduto oggi qui – prosegue-. Abbiamo intrapreso per ricostruire l’economia a lungo termine, sapete.