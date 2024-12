Belve nuova puntata stasera | tutti gli ospiti di Fagnani in studio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –dioggi, martedì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai2. Oltre all’attesa intervista di Teo Mammucari, che ha abbandonato lodi Francescadopo pochi minuti e al termine di un intenso scambio, tra gli intervistati dianche Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci. L’intervista dia Mammucari andrà comunque in onda in versione integrale, senza tagli, comunica intanto la produzione attraverso una nota. Ciò che si vedrà, dunque, è esattamente quanto accaduto indurante la registrazione dell’intervista, dal momento in cui il conduttore si è seduto davanti a Francescafino al momento in cui – una decina di minuti dopo – Mammucari ha deciso di abbandonare lointerrompendo il colloquio. L’incontro tra i due, a quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbe rivelato da subito un’escalation di tensione.